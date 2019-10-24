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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 24 жовтня 2019 року

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Касаційна адміністративна палата Верховного суду відмовилася повернути Віктору Шокіну посаду генерального прокурора України

Київський апеляційний суд знову переніс розгляд скарги на запобіжний захід “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька на 5 листопада.

У Бангладеш за вбивство 19ти річної дівчини до смертної кари засудили 16тьох людей.

Боротьба за збереження клімату та будівництво державного нафтопроводу – залишаться пріоритетом для уряду Канади.

Перекрили дорогу через забруднене повітря.

Риби на 30 тисяч гривень выпустили у водойму на Оболоні.

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