Випуск OBOZ NEWS о 15:00 24 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 24 жовтня 2019 року61 Читать материал на украинском
Касаційна адміністративна палата Верховного суду відмовилася повернути Віктору Шокіну посаду генерального прокурора України
Київський апеляційний суд знову переніс розгляд скарги на запобіжний захід “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька на 5 листопада.
У Бангладеш за вбивство 19ти річної дівчини до смертної кари засудили 16тьох людей.
Боротьба за збереження клімату та будівництво державного нафтопроводу – залишаться пріоритетом для уряду Канади.
Перекрили дорогу через забруднене повітря.
Риби на 30 тисяч гривень выпустили у водойму на Оболоні.
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