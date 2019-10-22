Випуск OBOZ NEWS о 15:00 22 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 22 жовтня 2019 року30 Читать материал на украинском
15 років позбавлення волі. Українського журналіста Станіслава Асєєва засудили на окупованій Донеччині.
Росія призупинила підготовку до саміту в нормандському форматі
У зневодненому Лисичанську оголосили надзвичайний стан через відсутність водопостачання.
У п’яти містах України метеорологи зафіксували перевищення гранично-допустимої концентрації оксиду вуглецю у повітрі
Володимир Зеленський під час робочого візиту до Японії зустрівся з президентом Бразилії ЖаЇром Болсонару
У місті Чан_чунь відбулося авіашоу з нагоди сімдесятої річниці створення Військово-повітряних сил Китаю
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