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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 19 вересня 2019 року

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Суд відпустив з-під цілодобового домашнього арешту колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

У Шанхаї 13-річний українець не витримав знущань вчителя та покінчив із собою.

У Малайзії продовжують боротьбу з димом внаслідок пожеж

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