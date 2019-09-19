Випуск OBOZ NEWS о 15:00 19 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 19 вересня 2019 року27 Читать материал на украинском
Суд відпустив з-під цілодобового домашнього арешту колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.
У Шанхаї 13-річний українець не витримав знущань вчителя та покінчив із собою.
У Малайзії продовжують боротьбу з димом внаслідок пожеж
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