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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 12 листопада 2019 року

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Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Укроборонпром" Павлу Букіну.

У районі Богданівки та Петрівського Донецької області завтра опівдні почнеться процес розмінування території.

Столиця Індії потерпає через забруднення повітря.

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