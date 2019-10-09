Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:40
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 9 жовтня 2019 року

51 Читать материал на украинском

Шестеро людей зазнали поранень на Львівщині внаслідок ДТП

Сьогодні починаються слухання у справі "Нафтогазу" та "Газпрома" у Столькгольмі.

Туреччина перекинула бронетехніку до кордону з Сирією

Нідерланди мають серйозні претензії до України у розслідуванні катастрофи МН17.

М’ясо тепер є і космічне. Його уперше виростили на МКС.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости