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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 8 жовтня 2019 року

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Двоє посадовців поліції миколаївщини загинули у ДТП.

На Одещині двох патрульних поліцейських підозрюють у катуванні людей.

Лукашенко: Україну залишили одну вирішувати військовий конфлікт на Донбасі

Перевізники пікетують біля Генерального Консульства Польщі у Львові України

Угода між ЄС і Британією щодо Brexit під загрозою

У Стокгольмі сьогодні оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики

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