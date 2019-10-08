Випуск OBOZ NEWS о 15:00 8 жовтня 2019 року

Двоє посадовців поліції миколаївщини загинули у ДТП.

На Одещині двох патрульних поліцейських підозрюють у катуванні людей.

Лукашенко: Україну залишили одну вирішувати військовий конфлікт на Донбасі

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