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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 7 жовтня 2019 року

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340 гірників вивели на поверхню внаслідок пожежі на шахті Центальна компанії Торецьк вугілля

Аварія на трасі Харків-Сімферополь. Вантажівка наїхала на легковий автомобіль. Загинув водій легковика.

По всій Україні запустять групи реагування поліції на сімейне насильство.

Сполучені Штати відводять свої війська від турецько-сирійського кордону після розмови Трампа із Ердоганом.

У Косові відбулися позачергові вибори до парламенту.

У Лондоні починається акція протесту за збереження

клімату.

Благословення для чотирилапих.

Сотні домашніх улюбленців окропили святою водою в церкві святого Франциска Ассизького в Перу.

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