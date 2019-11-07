Випуск OBOZ NEWS о 12:00 7 листопада 2019 року

План перехоплення діє столиці. Павоохоронці розшукують чоловіка, що кинув вибухівку на дах автомобіля Мерседес

Причетного до вибуху гранати у житловому будинку на Львівщині затримали.

Трасу Київ - Одеса відновлять за рахунок кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку.

Іран отримав першу партію збагаченого урану.

У Великій Британії- витік отруйних хімікатів.

Виявили новий штам ВІЛ.

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