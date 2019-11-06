Випуск OBOZ NEWS о 12:00 6 листопада 2019 року

Двоє людей загинули внаслідок ДТП, що сталася на автодорозі Львів – Луцьк

У Херсоні затримали викрадача елітних авто.

Україна має намір долучитися до ініціатив ЄС щодо запобігання наслідкам змін клімату.

У Чилі не вщухають протести через тривалу економічну кризу.

Робота, що сортує сміття за допомогою штучного інтелекту, презентували на другій Китайській міжнародній виставці

В Україну йде похолодання.

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