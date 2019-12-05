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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 5 грудня 2019 року

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Народні депутати на початку пленарного засідання ушанували хвилиною мовчання загиблу студентку коледжу в Одес

Новий виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського планують ухвалити сьогодні народні депутати.

Щонайменше шестеро людей загинули у курортній місцевості Щирк на півдні Польщі в результаті вибуху газопроводу

NASA запустила на Міжнародну космічну станцію "готель для роботів".

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