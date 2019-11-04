Випуск OBOZ NEWS о 12:00 4 листопада 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 4 листопада 2019 року393 Читать материал на украинском
Рік без Катерини Гандзюк. Сьогодні- річниця смерті херсонської ативістки
У Львівській області зіткнулись мотоцикл і автівка, є загиблий
12тьох мігрантів, які намагались незаконно перетнути кордон України та потрапити до Угорщини затримали прикордонники
Дональд Трамп вимагає розкрити ім‘я анонімного інформатора, через якого у Конгресі почалася процедура імпічмента.
А в Україну йде потепління.
Про це кажуть синоптики.
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