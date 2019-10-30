Випуск OBOZ NEWS о 12:00 30 жовтня 2019 року

Троє людей загинули через зіткнення вантажівки і легковика на Волині.

Північноатлантична рада НАТО у складі представників усіх 29-ти держав-членів Альянсу розпочинає дводенний візит в Україну.

Ізраїль заявив про закриття всіх посольств і представництв в Україні та решті країн світу.

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