Випуск OBOZ NEWS о 12:00 30 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 30 жовтня 2019 року162 Читать материал на украинском
Троє людей загинули через зіткнення вантажівки і легковика на Волині.
Північноатлантична рада НАТО у складі представників усіх 29-ти держав-членів Альянсу розпочинає дводенний візит в Україну.
Ізраїль заявив про закриття всіх посольств і представництв в Україні та решті країн світу.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы