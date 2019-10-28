Випуск OBOZ NEWS о 12:00 28 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 28 жовтня 2019 року45 Читать материал на украинском
Значних перевищень рівня забруднення атмосферного повітря в Україні не зафіксовано.
Американський президент Дональд Трамп скасував призупинення безмитного режиму США на ввезення низки українських товарів.
Пекін очікує від британської поліції швидкого і неупередженого розслідування смерті 39 громадян Китаю.
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