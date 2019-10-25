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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 25 жовтня 2019 року

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Затримали чоловіка , який з ножем напав на ромську активістку в Запорізькій області

Троє курсантів одеської Військової академії отримали поранення на полігоні.

Банду підривників банкоматів затримали у Дніпрі.

Сьогодні Нацбанк вводить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень.

Чи надати Британії третє поспіль відтермінування Brexit мають сьогодні вирішити посли Євросоюзу в Брюсселі.

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