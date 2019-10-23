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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 23 жовтня 2019 року

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За фактом вибуху гранати у центрі Києва відкрили кримінальне провадження. Основна версія - необережне поводження зі зброєю.

У Львові 12 студентів отруїлися газом, який розпилили з балончика.

У Лисичанську на Луганщині дали воду

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заперечив твердження Дональда Трампа про відсутність тиску на Володимира Зеленського

Комітет Бундестагу може відвідати Київ задля ухвалення рішення щодо Голодомору.

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