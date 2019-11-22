Випуск OBOZ NEWS о 12:00 22 листопада 2019 року
На борту суховантажу "Делфі", що віднесло в відкрите море перебує троє членів екіпажу.
Сильний вітер став на заваді роботи й Міжнародного аеропорту Одеса.
В Україні запустили онлайн-систему скарг на митниці.
Главу уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має постати перед судом.
Сідней втретє за тиждень затягнуло густим димом від лісових пожеж.
А папа римський зустрівся з королем і королевою Таїланду.
, майже п'ятсот брендів закликали відмовітися від шопінгу в Чорну п'ятницю
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