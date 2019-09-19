Випуск OBOZ NEWS о 12:00 19 вересня 2019 року

Після запуску ринку землі іноземці не зможуть скуповувати українські чорноземи.

150 тонн гуманітарної допомоги відправив до тимчасово окупованих територій на Сході України Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Чотири провінції на півдні Таїланду оповило димом через масштабні лісові пожежі у сусідній Індонезії.

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