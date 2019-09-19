Главная Новости
19 сентября • обновлено в 18:45
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 19 вересня 2019 року

45 Читать материал на украинском

Після запуску ринку землі іноземці не зможуть скуповувати українські чорноземи.

150 тонн гуманітарної допомоги відправив до тимчасово окупованих територій на Сході України Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Чотири провінції на півдні Таїланду оповило димом через масштабні лісові пожежі у сусідній Індонезії.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости ObozTV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости