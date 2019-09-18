Випуск OBOZ NEWS о 12:00 18 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 18 вересня 2019 року34 Читать материал на украинском
У Києві побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.
На українських дорогах зросте кількість ділянок, де будуть контролювати рух за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.
Рада Безпеки Об‘єднаних Націй продовжила дію політичної місії ООН в Афганістані.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы