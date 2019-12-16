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випуск OBOZ NEWS о 12:00 16 грудня 2019 року

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Олександр Новіков очолив Національне агентство з питань запобігання корупції.

На Одещині шукають чотирнадцятирічну дівчину.

Вже тиждень жителів Мукачевого лякає людина у костюмі клоуна із фільма "Воно".

Зросла кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу на Філіппінах.

Учасники кліматичної конференціїї у Мадриді так і не підписали фіналну угоду, чим розчарували генсека ООН Антоніу Гутерреша.

У Барселоні відбувся різдвяний мотопробіг Санта-Клаусів.

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