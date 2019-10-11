Випуск OBOZ NEWS о 12:00 11 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 11 жовтня 2019 року43 Читать материал на украинском
Україна готова долучитися до допомоги у розслідуванні справи збиття малайзійського боїнга МН 17
Через пожежу на Київщині згоріла чи не половина села
Третій день триває військова операція Туреччини у Сирії.
Угорщина готується до місцевих виборів, які можуть змінити зовнішній курс країни.
А в Америці палили бейсболки на кшталт тієї, яку носить Дональд Трамп.
NASA запустило супутник для вивчення іоносфери Землі.
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