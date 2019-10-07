Випуск OBOZ NEWS о 11:00 7 жовтня 2019 року

Ні капітуляції. В Україні активісти вийшли на акції протестів проти "формули Штайнмаєра".

терористи 25 разів відкривали вогонь на Донбасі. Один боєць загинув, ще один дістав поранення

У Черкасах під час перегонів автівка влетіла у натовп людей.

Марі Йованович експосол США в Україні погодилась дати свідчення Конгресу у справі тиску президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Опозиція перемогла на дострокових парламентських виборах у частково визнаній Республіці Косово

Міжнародний фестиваль повітряних куль стартував в американському Альбукерке

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