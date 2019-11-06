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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 6 листопада 2019 року

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Підозрюваного у вбивстві неповнолітньої одеситки взяли під варту.

Вечірня стрілянина у Харкові. В лікарню із кульовими пораненнями госпіталізували 30-річного чоловіка

Затишшя на фронті. Минулої доби збройні формування російської федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Кабмін остаточно узгодив терміни проведення перепису населення.

Дональда Трампа навряд чи засудять та усунуть з посади президента Сполучених Штатів у разі судового процесу про імпічмент.

У Гонконзі невідомий з ножем напав на члена законодавчої ради Хе Цзюньяо.

Військовий оркестр, почесний караул та шоу з квітами. Так вітали президента Франції Еммануеля Макрона у Пекіні.

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