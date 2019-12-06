Випуск OBOZ NEWS о 11:00 6 грудня 2019 року
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла
Cім обстрілів минулої доби зафіксували на сході України.
Українська армія у десятці найпотужніших в Європі.
Дональд Трамп вважає успішним саміт НАТО, що відбувся у Лондоні.
90 затриманих та масові заворушення у Парижі. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти мітингувальників
В Америці обрали головний колір 2020 року.
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