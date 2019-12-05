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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 5 грудня 2019 року

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Близько 15 осіб досі не виходять на зв'язок після пожежі в Одеському коледжі економіки , права та готельно- ресторанного бізнесу.

Затишшя на фронті. Російські збройні формування за минулу добу тричі гатили по українським позиціям.

Щонайменше 250 мільйонів доларів військової допомоги виділять Україні Сполучені Штати.

У Франції транспортники оголосили безстроковий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи.

Екологічна активістка Ґрета Тунберґ у Швеції отримала альтернативну Нобелівську премі

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