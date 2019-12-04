Випуск OBOZ NEWS о 11:00 4 грудня 2019 року
Негода в Україні
Сім порушень режиму тиші з боку проросійських бойовиків зафіксували минулої доби на Донбасі.
Володимир Зеленський зібрав координаційну нараду в рамках підготовки до зустрічі в Нормандському форматі.
Дональд Трамп тиснув на Україну і зловживав службовим становищем. Про це йдеться у звіті щодо імпічменту
Фільм "Анна" про матір-одиначку з Донбасу отримала премію британського незалежного кіно в категорії найкращий короткометражний фільм.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы