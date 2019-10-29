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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 29 жовтня 2019 року

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Вибух у Дніпрі. Близько 22:00 у повітря злетіли складські приміщення на маслоекстракційному заводі.

Протитанкові гранатомети, рушниці та гранати знайшли правоохоронці під час перевірки житла чоловіка, який загинув під час перестрілки у Харкові.

У Чикаго страйкують вчителі. У місті закрили школи.

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