Випуск OBOZ NEWS о 11:00 27 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 27 вересня 2019 року105
На Донбасі проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по українських позиціях.
Поранили одного військовика.
Державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео заявив про прагнення Вашингтона зміцнити відносини з Києвом
Президент України закликав Організацію Об‘єднаних націй до моніторингу прав людини в анексованому Криму та окупованій частині Донбасу.
Оціночна місія МВФ завершила свою роботу в Києві.
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