випуск OBOZ NEWS о 11:00 27 січня 2020 року
Дванадцять обстрілів минулої доби зафіксували на сході України.
Триває офіційний візит Володимира Зеленського до Польщі.
Кабмін посилив заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу.
у Китаї кількість померлих внаслідок спалаху коронавірусу станом на сьогодні перевищила 80 людей.
Дональд Трамп спростував заяву свого ексрадника з питань національної безпеки Джона Болтона про те, що Білий дім блокував військову допомогу Україні.
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