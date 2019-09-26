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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 26 вересня 2019 року

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На Закарпатті затримали організатора та виконавця замаху на вбивство начальника Управління захисту економіки Національної поліції.

Загострення на Сході. Проросійські найманці минулої доби 32 рази відкривали вогонь по Українським позиціям. В результаті обстрілів троє українських бійців зазнали поранень

Володимир Зеленський виступив із промовою на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Потому у Президента України відбулася зустріч із своїм американським колегою Дональдом Трампом.

на вимогу Конгресу США Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Дональда Трампа із Володимиром Зеленським,

У Харкові - студенти педагогічного університету разом з усіма небайдужими виконали пісню "Україна" жестовою мовою.

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