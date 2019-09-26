Випуск OBOZ NEWS о 11:00 26 вересня 2019 року 82

На Закарпатті затримали організатора та виконавця замаху на вбивство начальника Управління захисту економіки Національної поліції.

Загострення на Сході. Проросійські найманці минулої доби 32 рази відкривали вогонь по Українським позиціям. В результаті обстрілів троє українських бійців зазнали поранень

Володимир Зеленський виступив із промовою на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Потому у Президента України відбулася зустріч із своїм американським колегою Дональдом Трампом.

на вимогу Конгресу США Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Дональда Трампа із Володимиром Зеленським,

У Харкові - студенти педагогічного університету разом з усіма небайдужими виконали пісню "Україна" жестовою мовою.

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