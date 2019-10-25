Випуск OBOZ NEWS о 11:00 25 жовтня 2019 року

У Києві знову розірвалася граната.

Десятеро українських туристів зазнали травм на південному заході Туреччини.

Проросійські бойовики на Донбасі 25 разів відкривали вогонь по Українським позиціям. Внаслідок обстрілів поранено одного українського бійця

Парламент Німеччини відмовився голосувати за зняття санкцій з Росії

У паризькому Луврі відкрилася виставка картин Леонардо да Вінчі. Її готували понад 10 років.

Туман накриє чи не всю територію країни.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал