Випуск OBOZ NEWS о 11:00 24 вересня 2019 року

Двадцять чотири обстріли з боку проросійських бойовиків на Донбасі минулої доби зафіксували в штабі Операції об*єднаних сил. Двоє українських бійців зазнали поранень.

почала свою роботу Генеральна асамблея ООН. На поряду денному - боротьба із бідністю запровадження якісної освіти в тому числі і інклюзивної , а ще- порятунок клімату.

Чотирьох травмованих під час аварії в Новоград-Волинському районі перевели з травматологічного відділення Новоград-Волинської лікарні до Житомирської міської лікарні.

Ще шестеро наразі залишилися лікуватися у Новограді-Волинському.

В Індонезії продовжують боротьбу з лісовими пожежами. Місцеві жителі скаржаться на задУху. Медики радять користуватися спеціальними масками. Щороку пожежі в цій країні утворюють димку, що охоплює

весь регіон в Південно-Східній Азії.

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