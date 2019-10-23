Випуск OBOZ NEWS о 11:00 23 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 23 жовтня 2019 року30 Читать материал на украинском
Вибух в центрі столиці. Вчора в вечорі на вулиці Пушкінській, 34 розірвалася граната. Загинуло двоє чоловіків
Один військовий загинув ще двоє поранених наслідок ворожих обстрілів на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром
Українські синоптики попередили про погіршення погодних умов через туман.
Забруднення атмосфери стало однією з найбільших проблем у Таїланді.
Через аномально теплу погоду на Херсонщині розквітнув шафран.
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