Випуск OBOZ NEWS о 11:00 21 жовтня 2019 року

Двоє загиблих на Львівщині

На Донбасі не вщухають обстріли. За минулу добу в бік наших захисників 12 разів лунали постріли з забороненої мінськими угодами зброї

Вісімдесят тисяч людей третю добу залишаються без води на Луганщині

Володимир Зеленський поїхав у Японію із робочим візитом

Американські війська залишили курдське місто Тель Тамр після наказу з Пентагону.

У Новому Орлеані загинули люди після падіння двох будівельних кранів.

У Гонконзі поновилися протести

Найдовший в історії переліт без пересадок здійснила австралійська авіакомпанія

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