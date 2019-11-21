Главная Новости
21 ноября • обновлено в 12:09
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 21 листопада 2019 року

48
Читать материал на украинском

На передовій внаслідок обстрілів - семеро поранених

Військові катери "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксир "Яни КапУ" вдома.

Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи .

Заморозки до мінус восьми градусів сьогодні очікуються на Сході України.

На півночі Тайланду стався землетрус силою шість балів за шкалою Ріхтера.

У Таїланді - другий день триває апостольський візит Папи Римського Франциска.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости