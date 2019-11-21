Випуск OBOZ NEWS о 11:00 21 листопада 2019 року

На передовій внаслідок обстрілів - семеро поранених

Військові катери "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксир "Яни КапУ" вдома.

Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи .

Заморозки до мінус восьми градусів сьогодні очікуються на Сході України.

На півночі Тайланду стався землетрус силою шість балів за шкалою Ріхтера.

У Таїланді - другий день триває апостольський візит Папи Римського Франциска.

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