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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 19 вересня 2019 року

21 Читать материал на украинском

Обмежений в'їзд вантажного транспорту у Київ з боку Борисполя.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Перші заморозки в Україні. У Карпатах зафіксували 3 градуси морозу.

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