Випуск OBOZ NEWS о 11:00 19 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 19 вересня 2019 року21 Читать материал на украинском
Обмежений в'їзд вантажного транспорту у Київ з боку Борисполя.
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Перші заморозки в Україні. У Карпатах зафіксували 3 градуси морозу.
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