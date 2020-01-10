Главная Новости
10 января • обновлено в 12:04
МоваЯзык
МедОбоз Главная

випуск OBOZ NEWS о 11:00 10 січня 2020 року

44
Читать материал на украинском

Україна і Німеччина домовилися про взаємодію для розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Ірані.

Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення минулої доби на Донбасі.

Палата представників заборонила президенту США Дональду Трампу проводити військові операції проти Ірану без схвалення Конгресу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости