“Він” повернувся, а “Його” залишили | Альо, гараж! REBOOT #266

“Він” повернувся, а “Його” залишили | Альо, гараж! REBOOT #266700Читать материал на украинском
Верховна Рада таки вирішила розглянути заяву Володимира Гройсмана про відставку діючого Кабміну. Володимир Борисович, особисто прийшов у пустопорожній Парламент, аби підтвердити свій намір піти. Міхо Саакашвілі подякував Володимиру Зеленському за повернення йому українського громадянства. Подякував доволі специфічно….
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