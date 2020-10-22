Віктор Чумак 📍 Гостре питання

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 19:00, 22.10.2020 Обновлено: 19:00, 22.10.2020

Сеанс запитань від народу до яскравих особистостей. Саме глядачі телеканалу і читачі сайту OBOZREVATEL можуть запитати все, що їх цікавить - у всіх, хто їм цікавий.

Політики, топ-чиновники, зірки спорту, шоу-бізу та соцмереж - гості програми Гострі питання. Сьогодні запитання до колишнього в.о. генерального прокурора Віктора Чумака.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора і контролера, аби на кожне запитання пролунала відверта відповідь. Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора і контролера, аби на кожне запитання пролунала відверта відповідь.

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