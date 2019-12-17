Главная Новости
17 декабря • обновлено в 17:25
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Виктор Бронюк из группы "ТІК" рассказал, как в его семье празднуют Новый год

50
Читать материал на украинском

Фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал выход нового клипа группы и рассказал, как в его семье принято праздновать Новый год и Рождество.

"Не буду открывать интригу, но если вы увидите видео, то узнаете, что все это сон. Это не мы придумали идею клипа, мы ходили к гадалке, она сказала, что надо именно так снять", - признался фронтмен группы.

"Новый год у нас не очень принято праздновать, ведь я почти все время на гастролях на этот праздник. Мы больше празднуем Рождество. Моя мать католичка, а отец православный, но у нас никогда не было с этим проблем. Бог все равно один, важно, чтобы религия не становилась гранью", - заявил Виктор Бронюк.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Виктор Бронюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости