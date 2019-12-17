Виктор Бронюк из группы "ТІК" рассказал, как в его семье празднуют Новый год

Фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал выход нового клипа группы и рассказал, как в его семье принято праздновать Новый год и Рождество.

"Не буду открывать интригу, но если вы увидите видео, то узнаете, что все это сон. Это не мы придумали идею клипа, мы ходили к гадалке, она сказала, что надо именно так снять", - признался фронтмен группы.

"Новый год у нас не очень принято праздновать, ведь я почти все время на гастролях на этот праздник. Мы больше празднуем Рождество. Моя мать католичка, а отец православный, но у нас никогда не было с этим проблем. Бог все равно один, важно, чтобы религия не становилась гранью", - заявил Виктор Бронюк.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!