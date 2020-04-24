Війна за дорогі українські землі

Видео 14:49, 24.04.2020 Обновлено: 15:11, 24.04.2020

Київська агломерація – це "дорогі" (у прямому і переносному сенсі) ірпінські, бучанські, обухівські, українські та інші землі, за які почалась чергова хвиля війн.

10 міст і більше 50 сіл Київської області, що розташовані у радіусі 25 км від столиці.

Для КМДА це "околиці", якими, потенційно, можна керувати через об’єднання місцевих рад для вирішення спільних проектів. А не для політиків старого зразка, які досі мають вплив на владу.

Депутат міста Українка, Ігор Скиба добре знає про що говорить. Бо став свідком подій 15 квітня 2020 року, коли правоохоронці намагались затримати секретаря міськради спираючись на кримінальне провадження про, нібито, зловживання владою.

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