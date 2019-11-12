Футбольний фристайл – це повноцінна футбольна дисципліна, яка трансформувалася зі звичайної вуличної субкультури,

з виконанням трюків із м’ячем різними частинами тіла.

"Він зародився в цирку ще на початку ХХ століття”, – говорить футбольний фристайлер, організатор команди Urtfreestyle Андрій Дунаєвський.

Видовищні трюки з футбольним м"ячем Скріншот з відео

Видовищні трюки з футбольним м"ячем Скріншот з відео

Потім, за його словами, завдяки відомому футболістові Дієго Марадоні цей вид дисципліни здобув усесвітню популярність.

Футбольний фристайл ділиться на різні дисципліни:

Lowerbody/Air Moves – трюки з м’ячем у повітрі. Це найбільш популярні рухи серед більшості сучасних фристайлерів. Кілька складних фінтів, зроблених поспіль, називаються “комбо”. А трюки, які йдуть підряд, без “підбиття” між ними, називаються nt-комбо.

Видовищні трюки з футбольним м"ячем Скріншот з відео

Видовищні трюки з футбольним м"ячем Скріншот з відео

Upperbody – більшість трюків виконуються на голові, на грудях і плечах, без використання рук.

Sitting – цей стиль став відомим завдяки популярному фристайлерові з Амстердама – Abdullah. Усі трюки виконуються з положення сидячи на землі.

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