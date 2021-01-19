Киевляне устроили купания в Днепре на Крещение

Олег Тимченко Видео 12:33, 19.01.2021 Обновлено: 13:11, 19.01.2021

В Киеве 19 декабря жители и гости столицы приняли участие в праздновании православного праздника Крещения Господня. Из-за карантинных ограничений массовых купаний в этом году нет.

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