Квиткова рассказала, как ей удавалось скрывать беременность и показала снимок УЗИ

Юля Ухина Видео 11:06, 21.01.2021 Обновлено: 11:21, 21.01.2021

Жена героя реалити-шоу "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что скрывать свою беременность от публики ей было очень сложно. В частности из-за того, что в какой-то момент она перестала влазить во все свои вещи.

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