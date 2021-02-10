Тринчер расплакалась из-за хейта

Юля Ухина Видео 21:11, 10.02.2021 Обновлено: 21:13, 10.02.2021

Украинская актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер подверглась критике в соцсетях после увеличения губ. Артистка расплакалась из-за негативной реакции фолловеров.

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