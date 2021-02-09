Как чистят Киев от снежных сугробов

Олег Тимченко Видео 15:38, 9.02.2021 Обновлено: 23:14, 9.02.2021

9 февраля снегопад спровоцировал на дорогах города многочисленные пробки. Осадки с разной интенсивностью продолжались более 30 часов. Проблемы с движением наблюдались на всех основных проспектах столицы и в центре города. Коммунальные службы столицы работали без остановки.

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