На Киев обрушился снегопад

Олег Тимченко Видео 13:20, 29.01.2021 Обновлено: 13:33, 29.01.2021

В Киеве, с 29 по 30 января, из-за гололедицы и снегопадов ожидаются сложные условиях на дорогах города. В пресс-службе ГСЧС Киева призвали водителей и пешеходов соблюдать ряд правил и рекомендаций, чтобы избежать травм и ДТП.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Украинская телеведущая Мосейчук привезла из Вашингтона COVID-19

В Днепре учительница рассказала детям о ненависти к РФ и нарвалась на травлю родителей

СБУ рассекретила документы о разведчике, которому удалось выжить в бою под Крутами

Рада создала Бюро экономической безопасности: какие будет иметь функции

Витренко показал огромную зарплату в "Нафтогазе" и счета семьи за границей