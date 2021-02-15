В киевском метро перекрывали выход и искали взрывчатку

Юрий Сергиенко Видео 19:50, 15.02.2021 Обновлено: 20:24, 15.02.2021

В Киеве 15 февраля перекрывали вход на станцию метро "Кловская". Правоохранители искали взрывчатку в урне. Подробности читайте здесь.

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