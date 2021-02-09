Коммунальщики продолжили уборку снега в Киеве

Олег Тимченко Видео 15:39, 9.02.2021 Обновлено: 17:39, 9.02.2021

Во всех районах Киева во вторник, 9 февраля, коммунальщики продолжили очищать улицы города от снега.

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