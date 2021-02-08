Киев остановился в пробках

Obozrevatel Видео 13:45, 8.02.2021 Обновлено: 15:59, 8.02.2021

В Киеве в понедельник, 8 февраля, из-за снегопада на дорогах города образовались многочисленные пробки. Как сообщили в пресс-службе КГГА, синоптики прогнозируют прирост снега до 15-20 см. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах. Температура воздуха днем -7... -10 градусов.

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