Горит здание кафе

Олег Тимченко Видео 12:50, 15.02.2021 Обновлено: 12:53, 15.02.2021

В Деснянском районе Киева в понедельник, 15 февраля, на территории парка "Муромец" произошел пожар в здании кафе.

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